Замглавы МИД напомнил об опасности санкций

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко обратил внимание других стран, что в последние годы санкционная политика становится рутиной, которая главной целью ставит не ограничения, а получение преимуществ.

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По мнению Грушко, санкции сейчас вводятся только затем, чтобы создать для своей страны более удобные условия и получить геополитические или конкурентные преимущества, передаёт РИА Новости.

«Это новая реальность в политическом смысле. Эта практика, которая была невообразима пару лет назад, становится рутиной в дипломатии и международных отношениях. Это тоже очень опасно», - считает замглавы российского МИД.