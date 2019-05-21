Герман Греф рассказал о большой работе правительства по отстранению от власти олигархов при Путине

Банкир, экс-глава Минэкономразвития РФ Герман Греф рассказал, что команда президента Владимира Путина отстранила от власти в России олигархов. Греф назвал эту работу команды российского лидера "хирургической".

Председатель Сбербанка Герман Греф, напомним, с 2000 по 2007 год занимал должность министра экономического развития и торговли России, а до этого он был членом коллегии Министерства государственного имущества РФ и входил в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-зад" на канале "Россия 1" Греф рассказал, что столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост в первые годы своей деятельности. По его словам, в тот период олигархические группировки были значительно влиятельнее правительства. "Проблема — когда олигархи приходят к власти, проблема — когда государство начинает заниматься предпринимательством", — подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка отметил, что российское правительство с 2000 годов проделало большую работу по отстранению олигархов от власти.