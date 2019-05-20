Кадыров провёл параллель между Зеленским и Лениным

Рамзан Кадыров, комментируя речь Владимира Зеленского во время инаугурации, сравнил нового президента Украины с Владимиром Лениным. Глава Чечни рассказал об этом в своём Instagram-аккаунте.

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«Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам», - считает Кадыров.

По его словам, такие заявления больше подходят для предвыборной кампании, но главе государства стоит избегать обещаний, «в реальность которых он и сам не верит», - передаёт РИА Новости.