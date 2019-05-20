Зеленский обратился к США с просьбой усилить антироссийские санкции

Владимир Зеленский обратился к Соединённым Штатам с просьбой ужесточить санкции против России, сообщили в пресс-службе президента Украины. Зеленский заявил, что США остаются для Украины основным партнёром «в преодолении агрессии России».

Зеленский впервые за время на посту президента вспомнил про «российскую агрессию»

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», - сказал Зеленский.

Президент Украины после инаугурации лично встретился с представителями Вашингтона, которые прибыли на церемонию в Киев, передаёт РИА Новости.