Зеленский обратился к США с просьбой усилить антироссийские санкции
20 мая 2019, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Зеленский обратился к Соединённым Штатам с просьбой ужесточить санкции против России, сообщили в пресс-службе президента Украины. Зеленский заявил, что США остаются для Украины основным партнёром «в преодолении агрессии России».
«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», - сказал Зеленский.
Президент Украины после инаугурации лично встретился с представителями Вашингтона, которые прибыли на церемонию в Киев, передаёт РИА Новости.