Министр обороны Украины показал фото на фоне «взорванного» Кремля и сразу удалил

Украинский министр обороны Степан Полторак в соцсети опубликовал фотографию, где он стоит на воне «взорванного» московского Кремля. Чуть позже он удалил из Facebook снимок.

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В публикации министра вместе с фотографией был текст о том, что за последние годы армию Украины удалось «поднять с колен». Также Полторак поблагодарил жителей страны за «поддержку и тёплые слова», - передаёт РИА Новости.

Меньше чем через час министр обороны Украины удалил фотографию, но и истории редактирования данной публикации можно увидеть, что раньше она содержала не только текст, но и мультимедийный файл.