Зеленского предостерегли от ошибок Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал новому президенту Украины не повторять ошибок своего предшественника. Шеремет уверен, что Зеленскому стоит начать с признания решения крымчан.

В Крыму напомнили, почему полуостров оказался частью Украины

«Крым - русская земля, и на этом точка. Слова Зеленского по Крыму – это его личные иллюзии и популизм», - заявил российский депутат. Он отметил, что после распада Советского союза Крым попал в состав Украины «из-за неудачного стечения обстоятельств». По словам Шеремета, Зеленскому надо уважать решение жителей полуострова. Также депутат Госдумы отметил, что новому президенту стоит в первую очередь остановить братоубийственную войну на Донбассе и наладить отношения с Россией, передаёт РИА Новости.