Депутат Госдумы предположил, что обновлённая Рада может пойти на контакт с Россией
20 мая 2019, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Руслан Бальбек предположил, что новый состав Верховной рады Украины может изменить прежний подход в отношениях с Российской Федерацией и начать «строить новую дорогу в отношениях с Россией».
Бальбек заявил, что обновлённая Верховная рада может начать действовать, исходя из взаимовыгодных решений и взвешивать все экономические и политические вопросы. Нынешний же состав Рады российский депутат обвинил в «идолопоклонстве бандеровцам», передаёт РИА Новости.
«Хочется верить, что новый парламент начнет строить новую дорогу в отношениях с Россией, причем хорошо укатанную, прямую, без замаскированных ям. Это стало бы лучшим показателем взросления украинских политических элит», - сказал Бальбек.