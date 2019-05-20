Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо прекратить раскол страны по языковому признаку.

Зеленский впервые за время на посту президента вспомнил про «российскую агрессию»

Лавров заявил, что слова главы Украины должны затронуть в том числе и религиозную сферу, а также отразиться на выполнении существующих минских договорённостей, передаёт РИА Новости.

«Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта», - сказал российский дипломат.