Владимир Мякуш: «Губернатор вернул давно забытый формат общения с депутатами»

Глава Челябинской области Алексей Текслер 20 мая провел открытую встречу с депутатами Законодательного собрания. На ней обсуждали самые актуальные и проблемные вопросы, касающиеся развития здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и многие другие.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш подчеркнул, что инициаторами встречи стали сами парламентарии.

- Благодарен, что губернатор откликнулся и выслушал нас, - сказал он. - Хочу отметить, что в последний раз встречи представителей исполнительной и законодательной власти в таком формате проходили в 2010 году.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», губернатор в ходе беседы с депутатами сказал, что многие из озвученных проблем ему знакомы по сообщениям южноуральцев.

- Чтобы добиться реальных перемен необходима командная работа всех ветвей власти, общественных организаций, бизнеса и граждан, - сказал Алексей Текслер.