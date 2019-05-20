Зеленский впервые за время на посту президента вспомнил про «российскую агрессию»
20 мая 2019, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Новый лидер Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность президента в своей речи использовал выражение «российская агрессия». Во время своей инаугурации глава страны ни разу не упоминал о России.
Во время приёма, на котором новый президент Украины встретился с главами зарубежных делегаций, Владимир Зеленский выразил своим гостям благодарность за помощь в борьбе с коррупцией и экономическими проблемами, проведении выборов «и главное - с российской агрессией», - передаёт МК.
Зеленский пообещал гостям, что Украина прославится по всему миру и выразил надежду, что мировое сообщество сможет гордиться его страной.