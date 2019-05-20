В Кремле прокомментировали высказывания Зеленского про Крым и Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым в состав государства. Представитель Кремля отметил, что Крым часть российского региона, поэтому это невозможно.

"что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ", - передаёт слова Пескова ТАСС.

На вопрос, касательно урегулирования вооружённого конфликта на Донбассе, пресс-секретарь ответил, что Зеленский может и должен это решить, следуя четкому плану, изложенному в Минских договорённостях.