Порошенко признался, что держит его в политике

Пётр Порошенко объяснил, почему не хочет окончательно уйти из политики после того, как передаст свои президентские полномочия Владимиру Зеленскому. По словам действующего лидера Украины, он собирается «защитить уже завоеванное в государственном строительстве».

Порошенко пожелал Зеленскому удачи на новом посту

Порошенко объяснил, что, оставаясь в политике, он хочет продолжать контролировать путь Украины в НАТО и ЕС, передаёт РИА Новости. Нынешний глава государства подчеркнул, что все изменения, которые он провёл за время нахождения у власти, «еще не стали необратимыми».

«Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах», - сказал Пётр Порошенко.