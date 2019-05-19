Порошенко пожелал Зеленскому удачи на новом посту

Пётр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому на новом посту президента Украины. Действующий лидер страны пожелал Украине продолжить путь в Европу.

На Украине идёт репетиция инаугурации нового президента

«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе», - передаёт РИА Новости слова действующего президента Украины.

Инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского состоится в Киеве в понедельник, 20 мая.