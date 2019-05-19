Порошенко пожелал Зеленскому удачи на новом посту
19 мая 2019, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Пётр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому на новом посту президента Украины. Действующий лидер страны пожелал Украине продолжить путь в Европу.
«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе», - передаёт РИА Новости слова действующего президента Украины.
Инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского состоится в Киеве в понедельник, 20 мая.