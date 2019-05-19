Президент Эстонии оказалась против восстановления права голоса России в ПАСЕ

Президент Эстонии заявила, что против восстановления прав голоса в России в ПАСЕ. При этом Керсти Кальюлайд подчеркнула, что верит в возможность диалога с Российской Федерацией.

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Лидер Эстонии посчитала, что Россия не должна получить право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за «нарушения Россией международного права и своих обещаний», передаёт РИА Новости.

В пятницу, 17 мая, в Совете Европы отметили, что все участники организации должны иметь равные права. В ответ на это российский сенатор Константин Косачев заявил, что РФ «будет наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ».