На Украине идёт репетиция инаугурации нового президента

В Киеве возле здания Верховной рады Украины началась репетиция предстоящей инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского. Сама же торжественная церемония пройдёт завтра, 20 мая.

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Сообщается, что подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского продлится до 22:00 воскресенья. Пока вместо президента выступает статист, но не исключено, что сам народный избранник может присоединиться к репетиции.

В то же время центр украинской столицы готовят к завтрашней церемонии: Возле здания парламента страны и Мариинского дворца уже установили два экрана, на которых будет вестись трансляция инаугурации, передаёт РИА Новости.