Бывший Украинский чиновник рассказал о неопрятности Порошенко

Бывший глава президентского протокола на Украине Юрий Ладный рассказал о том, что Пётр Порошенко всё время на посту президента страны откровенно пренебрегал своим внешним видом и позволял себе неряшливость в одежде.

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С его слов, служба президентского протокола не выбирает одежду для лидера страны, этим лично занимается сам президент. Учитывая то, что, по словам Ладного, «Порошенко не приемлет какую-либо критику или замечания», внешний вид пятого президента Украины всегда был его личным решением, передаёт "Российская газета".

Ладный подчеркнул, что Порошенко к моменту победы на выборах в 2014 году был не новичком в политике. «Поэтому должен владеть хотя бы азами делового этикета, иметь пристойный внешний вид - выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок», - посчитал он и отметил, что президент во многом пренебрегал этими правилами.