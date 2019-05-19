В Кремле коснулись темы перспектив российско-американских отношений

В Кремле в воскресенье, 19 мая, рассказали о перспективах российско-американских отношений. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что делать заявления о развитии отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки в свете грядущей избирательной кампании в США довольно сложно. Песков подчеркнул, что вряд ли кто-либо осмелится прогнозировать, что случится в данной сфере в ближайшие два года.