Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он вернёт Крым. По его мнению, он не удивится, что это просто "риторическая белиберда".

Зеленский уверен, что вернёт Крым

"Не удивлюсь, если весь запал нового президента Украины уйдёт в демагогию - в пустые разговоры о "достоинстве и чести", "освобождении родины крымских татар" от некой оккупации и прочую риторическую белиберду", - написал сенатор в Twitter.

Пушков надеется, что это будет неединственная сфера, где проявит себя будущий глава украинского государства.

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский с уверенностью заявил, что вместе украинский народ сможет вернуть Крым обратно.