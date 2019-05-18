Володин: Мы изучим все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

В субботу, 18 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума изучит все риски возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но сначала надо дождаться окончательного решения на заявление Комитета министров СЕ.

"Национальная делегация РФ в ПАСЕ формируется с учетом мнения всех фракций Государственной думы, и мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие, - передаёт слова спикера ТАСС.

Володин отметил, что Россия всегда считала важным своё членство в ПАСЕ, но "лишение права голоса национальной делегации, дискриминационный принцип, по которому строится работа в ПАСЕ, не могут нас оставить равнодушными". По его словам, РФ тщательно рассмотрит данный вопрос и примет решение, которое будет отвечать интересам страны и её граждан.

"...ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу", - добавил он.