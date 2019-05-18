Пушков объяснил, в чём истинная проблема Украины
18 мая 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что во всех проблемах государства виновата история, "написанная в Москве". По словам сенатора, истинная причина проблем Украины в огромных претензиях при небогатой истории.
"Кучма не там ищет корни проблемы. Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одежке протягивать", - написал Пушков в Twitter.
Ранее сообщалось, что Леонид Кучма заявил, что причиной всех проблем Украины является история, "написанная в Москве". По его словам, все герои создавались и описывались в российской столице и не дают стране самим разобраться в своей истории.