Пушков объяснил, в чём истинная проблема Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что во всех проблемах государства виновата история, "написанная в Москве". По словам сенатора, истинная причина проблем Украины в огромных претензиях при небогатой истории.

Кучма считает, что проблемы Украины из-за "написанной в Москве истории"

"Кучма не там ищет корни проблемы. Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одежке протягивать", - написал Пушков в Twitter.

Ранее сообщалось, что Леонид Кучма заявил, что причиной всех проблем Украины является история, "написанная в Москве". По его словам, все герои создавались и описывались в российской столице и не дают стране самим разобраться в своей истории.