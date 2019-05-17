На Украине наконец определились с датой инаугурации Зеленского

На Украине утвердили дату инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского. Она состоится в понедельник, 20 мая. Изначально Зеленский планировал вступить в должность днём ранее – в воскресенье, 19 мая.

Дата инаугурации Владимира Зеленского долгое время не была определена. Нового президента Украины несколько раз уговаривали отложить дату вступления в должность, называя различные причины для этого. Большое значение присяга Зеленского имеет для членов парламента Украины. Дело в том, что новый президент может получить возможность распустить парламент страны, если вступит в должность до 27 мая, сообщает Век.