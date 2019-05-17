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На Украине наконец определились с датой инаугурации Зеленского

17 мая 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине наконец определились с датой инаугурации Зеленского
Фото: соцсети

На Украине утвердили дату инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского. Она состоится в понедельник, 20 мая. Изначально Зеленский планировал вступить в должность днём ранее – в воскресенье, 19 мая.

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