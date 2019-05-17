Сегодня президент Турции примет в Стамбуле Валентину Матвиенко

В пятницу, 17 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен принять спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в Стамбуле. Эту информацию предоставила сегодня канцелярия турецкого лидера.

Согласно последним данным, встреча политиков начнется в 14:30 по местному времени (совпадает с московским) в историческом особняке Вахдеттин, который находится в районе Ускюдар, передает ТАСС.

Отметим, что Валентина Матвиенко с 15 мая находится в Турции с визитом. За эти дни спикер Совфеда провела переговоры с некоторыми официальными лицами Турции, в частности, с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.