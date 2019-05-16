Зеленский рассказал, как собирается искать новых госслужащих

Владимир Зеленский обратился за помощью к представителям различных международных HR-агенств, чтобы те помогли ему найти подходящих кандидатов на госдолжности.

Эксперт уверен, что Зеленский не встанет на сторону русскоязычных украинцев

По словам Зеленского, он нацелен на поиск талантливых специалистов, которые будут способны грамотно подходить к развитию регионов, передаёт РИА Новости.

«Нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», - сообщил Зеленский.