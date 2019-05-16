Зеленский рассказал, как собирается искать новых госслужащих
16 мая 2019, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Зеленский обратился за помощью к представителям различных международных HR-агенств, чтобы те помогли ему найти подходящих кандидатов на госдолжности.
По словам Зеленского, он нацелен на поиск талантливых специалистов, которые будут способны грамотно подходить к развитию регионов, передаёт РИА Новости.
«Нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», - сообщил Зеленский.