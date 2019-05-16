Британские пограничники не стесняются показывать предвзятое отношение к дипломатам из России

В России рассказали о предвзятом отношении британских пограничников к российским дипломатам и гостям посольства. По словам пресс-секретаря дипмиссии, за последнее время было зафиксировано не менее 14 подобных случаев.

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Дипломатов и гостей посольства британские пограничники задерживают во время прохождения паспортного контроля. У них стараются узнать о работе, а также о деятельности российского посольства, рассказал пресс-секретарь. Также у россиян в некоторых случаях забирают паспорта и не разрешают связываться с посольством, передаёт Lenta.Ru.

«Зачастую в подобных ситуациях пограничники фактически угрожают отказом во въезде в страну», - подчеркнул дипломат.