Немецкий журналист рассказал, откуда в Германии пошла любовь к России

Немецкий журналист Рихард Херцингер поразмышлял, почему жители ФРГ хорошо относятся к России и её политике. По его мнению, пророссийские настроения в Германии пошли ещё с XIX века.

Германия считает, что Россия должна остаться в СЕ

Журналист отметил, что многие немецкие политики призывают не навязывать России западные ценности и ратуют за улучшение отношений с Москвой, передаёт РИА Новости. По его словам, положительное отношение к России в Германии было сформировано еще немецкими философами XIX века, которых пугала непредсказуемость россиян, но в то же время восхищала их духовно-нравственная чистота.

Херцингер заметил, что многие немцы не одобряют нынешнюю политику США, а потому выступают за сближение с Москвой раньше, чем это сделает Вашингтон. «Экономические, политические и социальные связи с Соединенными Штатами пока что слишком сильны, чтобы позволить Германии отдалиться. Но этого нельзя исключать», - сказал он.