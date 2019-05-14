Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео объяснил цель своего визита в Россию. Ранее сегодня стало известно, что дипломат прибыл в Сочи на переговоры с Путиным и Лавровым.

Майк Помпео, открывая встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, заявил, что находится в России, поскольку президент США Дональд Трамп привержен улучшению отношений с Москвой, передает днем во вторник, 14 мая, РИА "Новости"