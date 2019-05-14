Медведев заявил, что недоволен исполнением поручений Путина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений главы государства заявил, что наблюдается разгильдяйство и частый перенос сроков. По его мнению, такая статистика помогает сделать выводы о некоторых лицах отвечающих за поручения.

"Скажем прямо, по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная. Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, а иногда просто не успевают, из-за разгильдяйства по несколько раз переносят", - передаёт слова главы кабмина РИА Новости.

Медведев начал совещание с того, что решил провести разбор полётов по отдельным поручениям президента, в том числе по тем, которые были выполнены много лет назад. По его словам, это поможет сделать некоторые выводы.

Премьер-министр отметил, несмотря на то, что все занимаются решением важных государственных задач, поручения должны выполняться вовремя или "быть мотивированы" в случае переноса сроков.

"Вообще такого, в принципе, не должно быть. Вот ровно поэтому я бы хотел на базе нескольких показательных примеров пройти по проблематике исполнительской дисциплины...от поручений нам никуда не уйти, как способа решения управленческих задач, а поэтому исполняться они должны неукоснительно", - высказался Медведев.