В Кремле опровергли, какие - либо инициативы со стороны США о встрече Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакого официального запроса от американской стороны на проведение встречи лидеров двух стран не поступало. Представитель Кремля уточнил, что ни о какой подготовке речи тоже не шло.

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"Мы отфиксировали это заявление. Мы такие заявления фиксировали и раньше. Мы приняли его к сведению, каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало, каких-либо договоренностей о начале подготовке к встрече не было", - передаёт слова Пескова RT.

Пресс-секретарь президента отметил, что пока трудно говорить, будет ли на переговорах российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпеов в Сочи подниматься вопрос о встрече лидеров двух стран.