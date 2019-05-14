Пушков прокомментировал план Пентагона по отправке военных на Ближний Восток

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на решение Пентагона отправить 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток. По мнению сенатора, разработка нового плана способна привести к новой войне, как было ранее.

Американские военные разработали план отправки 120 тысяч военных на Ближний Восток

"В 2003 вице-президент США (Дик) Чейни заявил: "Пора брать Ирак". Но так "взяли", что потом не знали, как бросить. Сейчас роль Чейни выполняет Болтон, призывающий нанести удар по Ирану. Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тысяч солдат, как в своё время в Ирак. Готовится война", - написал Пушков в Twitter.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поручил Пентагону разработать план по отправке 120 тысяч военнослужащих, если Иран решит ускорить свои ядерные разработки или захочет напасть.