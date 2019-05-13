Дональд Трамп собирается встретиться с Владимиром Путиным во время G20

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках предстоящей в июне «большой двадцатки».

Также Трамп упомянул, что в это же время надеется на встречу и с главой Китая Си Цзиньпином. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день подготовка к подобной встрече лидеров трёх стран не ведётся, передаёт РИА Новости. Также Песков подчеркнул, что, если опираться на точку зрения китайской стороны, то трёхсторонняя встреча глав России, США и Китая невозможна.