Порошенко надеется на продление антироссийских санкций

Пётр Порошенко выразил надежду, что Евросоюз летом решит продлить антироссийские санкции. Действующий президент Украины объясняет это тем, что Россия якобы не выполняет минские соглашения.

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О своих предположениях Порошенко рассказал журналистам. По его словам, есть все основания надеяться на подобное решение со стороны Евросоюза, передаёт РИА Новости.

«Та наша работа, которая была проделана за последние месяцы, дает нам основания для оптимизма, даже не сдержанного оптимизма, а для оптимизма, что санкции на июньском саммите Европейского союза против Российской Федерации в связи с невыполнением минских соглашений точно будут продлены», - сказал президент Украины.