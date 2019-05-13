Зеленский в соцсети показал послание религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу

Владимир Зеленский опубликовал в Сети видео, в котором религиозные лидеры Украины обращаются к жителям Крыма и Донбасса с «посланием мира». В ролике снялись представители православия, иудаизма и мусульманства.

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«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна», - подписал видео новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Духовные лидеры страны призвали всех жителей Украины объединиться и научиться решать все спорные вопросы мирно за столом переговоров, а не при помощи оружия.