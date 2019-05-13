Представитель Порошенко рассказала о готовности президента передать власть

Представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что слухи о том, будто бы действующий президент Украины цепляется за власть – абсурд.

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Она также сказала, что Порошенко «готов в определенное время в соответствии со 104-й статьей Конституции страны передать власть в пределах своих полномочий», - сообщает МК.

По словам Луценко, нынешний президент страны обеспечил демократические выборы и первым признал результаты голосования, а потому странно говорить о том, будто бы он не хочет передавать власть Зеленскому.

«Поэтому президент призывает Верховную Раду как можно скорее определиться с датой инаугурации», - отметила Луценко.