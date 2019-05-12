Иран готов нанести «удар в голову» США

В Иране дали свой ответ Соединённым штатам по поводу военного присутствия Америки в регионе и пригрозили ответить силой на силу. Об этом рассказал иранский генерал Амир-Али Хаджизаде.

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По его словам, Тегеран готов «ударить в голову» США, если те перейдут к силовым действиям в отношении Ирана, передаёт РИА Новости. Генерал Корпуса стражей исламской революции отметил, что военное присутствие США и раньше представляло собой значительную угрозу, но теперь она «превратилась в возможность».

«Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову», - заявил Хаджизаде.