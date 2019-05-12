Депутат Госдумы дал оценку заявлениям Порошенко о силе украинской армии

По мнению Зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, истинное состояние вооружённых сил Украины абсолютно не соответствует тому, как Пётр Порошенко пытается представить перед мировым сообществом.

«То оружие, которое поставляется на Украину из Соединённых Штатов и стран Европы, носит второсортный характер и не соответствует уровню оснащённости вооружённых сил других государств», - считает Швыткин.

По его словам, говоря о силе украинской армии, действующий президент страны старается показать всему миру положительные стороны своего правления, передаёт RT. При этом граждане Украины уже показали своё отношение к Порошенко на прошедших президентских выборах, подчеркнул российский депутат.