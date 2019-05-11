Священник РПЦ митрополит Иларион объяснил, почему нельзя приписывать Сталину победу в войне

Священник РПЦ, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину Победу в Великой Отечественной войне. Митроплит также призвал не возвращаться к культу личности Сталина.

По словам православного священника, Сталин ответственен за репрессии 1920-1930-х годов, к которым церковь "очень ясно выразила" свое отношение, когда канонизировала "новомучеников и исповедников".

Говоря о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров, в том числе по поводу действий руководителя СССР, направленных на ослабление Красной армии в 1930-е годы. Митрополит Иларион напомнил, как некоторые выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась "совершенно не готовой" к этой войне. Священник в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" призвал вспомнить то, что Сталину доносили о готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесения, в том числе донесения легендарного разведчика Рихарда Зорге.