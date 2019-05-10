Госдеп анонсировал встречу Майка Помпео и Владимира Путина в Сочи

Согласно графику, 13 мая Майк Помпео прибудет в Москву и посетит посольство США, 14 мая он отправится в Сочи, где проведет переговоры с российским коллегой, а также с президентов РФ. Предполагается, что в рамках встреч будет обсуждаться "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".