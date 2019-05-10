В Раде инагурацию Зеленского предложили перенести из-за положения звёзд

Депутат Рады Олег Куприенко назвал 19 мая неподходящим днём для инагурации нового президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что положение звёзд и планет в этот день является далеко не самым благоприятным.

По мнению Куприенко, 19 мая с точки зрения астрологии является «гнилым воскресеньем», в которое не стоит начинать ничего делать, передаёт RT. Депутат заявил, что собирается отстаивать свою точку зрения в Верховной раде.

«Если смотреть на такие вещи, как, когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает и вообще ничего начинать делать нельзя», - рассказал Куприенко.