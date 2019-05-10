Австрия вступилась за «Северный поток - 2»

В Австрии уверены, что поставки газа из Соединённых Штатов не должны стать причиной остановки строительства «Северного потока - 2». США могут стать дополнительным источником энергии, но не основным.

Глава австрийского министерства экономики Маргарет Шрамбок уверена, что, говоря о долгосрочном снабжении европейских стран энергией, следует обращаться к России, а не к Америке, сообщает «Российская газета».

«Мы поддерживаем российский проект. Он необходим, когда речь идет о долгосрочном энергоснабжении Европы», - считает Шрамбок.

При этом Америка всё так же настаивает на том, чтобы Россия прекратила строительство нового газопровода.