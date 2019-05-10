Адвокат Трампа обсудит с Зеленским интересующие Америку вопросы

Адвркат главы Соединённых Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал о своей запланированной поездке в Киев, которая состоится в ближайшее время.

В столице Украины Джулиани собирается лично встретиться с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским. Во время своего визита адвокат будет статься уговорить Зеленского продолжить интересующие Трампа расследования.

«Один из них — происхождение расследования спецпрокурора о вмешательстве России в выборы 2016 года. Другой — связи сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена — младшего с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху», - передаёт RT со ссылкой на The New York Times.