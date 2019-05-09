Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в акции «Сталинский полк»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 9 мая принял участие в акции «Сталинский полк». Сталинисты в честь 74-й годовщины Победы устроили праздничное шествие по центру Москвы от Страстного бульвара до Площади революции.

В акции «Сталинский полк», которая для левых стала аналогом «Бессмертного полка», приняли участие несколько тысяч человек. Руководство компартии было в полном составе.

В руках участники акции «Сталинский полк» несли портреты Иосифа Сталина, Лаврентия Берии. «Он мне как отец» - несли молодые парни плакаты с такой подписью, - передает «Эхо Москвы».

Только в Москве в акции «Бессмертный полк» приняли участие примерно 700 тысяч человек.