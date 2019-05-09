В Кремле сообщили, что встреча Трампа и Путина пока не планируется
9 мая 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и главы Соединённых Штатов Дональда Трампа на саммите G20 в Японии не планируется.
"Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече", - передаёт слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что подготовка к встречи глав России и США ещё не началась.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков подтвердил переговоры 14 мая в Сочи главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео. По словам Пескова, он также не исключает возможности встречи Владимира Путина с Помпео.