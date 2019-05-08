США ввели новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Белого дома.

В распространенном документе отмечается, что целью указа американского лидера является лишение Ирана источников доходов, "включая доходы от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди".

"Тегеран может ожидать дальнейших действий, если не изменит своего поведения", - сказал Трамп, отметив, что с нетерпением ждет встречи с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение по 12 условиям, выдвинутым Штатами.