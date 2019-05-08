Лавров раскритиковал политику США в отношении Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с критикой отозвался о действиях Соединённых Штатов, которые подрывают Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

США намеренно провоцируют Иран, заявили в Брюсселе

Лавров в ходе встречи с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом назвал действия американской стороны безответственными и отметил, что нынешняя ситуация требует обсуждения, передаёт КП.

«Нам предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг СВПД. Ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения США, которые отказались от своих обязательств, закрепленных СБ ООН в соответствующей резолюции», - сказал российский министр.