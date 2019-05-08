На Украине хотят признать российские паспорта недействительными

В правительстве Украины собираются отказать в признании российского гражданства жителей Донбасса, которые получили паспорта РФ. Премьер-министр страны Владимир Гройсман рассказал, что документ на территории Украины будет считаться незаконным.

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«Сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными», - заявил Гройсман в среду, 8 мая. Также он уточнил, что незаконными документы будут при пересечении границы Украины, а также при использовании на территории страны, передаёт RT.

Напомним, недавно у жителей некоторых регионов Украины появилась возможность получить российские паспорта по упрощённой системе. В России отметили, что подобные действия несут в себе исключительно гуманитарный смысл.