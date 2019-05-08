В МИД рассказали, на каких условиях Россия останется членом СЕ

В Министерстве иностранных дел рассказали, что дальнейшее членство России в Совете Европы будет напрямую зависеть от того, примет ли делегация РФ участие в выборе нового генсека СЕ летом этого года.

«При этом очевидно, что участие или неучастие наших парламентариев в выборах нового генсекретаря СЕ станет важным фактором для определения нашего отношения к продолжению членства в Совете Европы», - считает руководитель департамента общеевропейского сотрудничества Министерства Андрей Келин.

Он отметил, что Россия уже ознакомилась с программами кандидатов Марии Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса, передаёт "Российская газета". В МИД РФ считают, что каждый из них обладает теми качествами, которые необходимы на данной должности. В Москве заверили, что готовы сотрудничать с любым из этих кандидатов.