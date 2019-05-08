США намеренно провоцируют Иран, заявили в Брюсселе

В Брюсселе заявили, что Соединённые Штаты намеренно провоцируют Тегеран на нарушение международных договорённостей по ядерной программе, после чего Иран можно будет объявить угрозой международной безопасности.

В Тегеране уже объявили ряду стран, что намерены отказаться от «выполнения некоторых обязательств», передаёт РИА Новости. Президент страны Хасан Роухани обратился к лидерам Европы, Китая и России, сообщив о сроке в два месяца, предназначенном для проведения переговоров.

«CША подталкивают Тегеран к тому, чтобы он допустил ошибку и нарушил свои обязательства по ядерной программе. В этом случае США получат основание заявить мировому сообществу, что Иран представляет угрозу международной безопасности», - считают в Брюсселе.