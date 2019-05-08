Коломойский дал совет Зеленскому насчёт министров

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, что только один из действующих министров обладает достаточным уровнем профессионализма, чтобы остаться в правительстве при новом президенте.

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По мнению олигарха, нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков является «фундаментом» страны, передаёт КП. Коломойский отдельно отметил реформу МВД, которая была проведена при Авакове.

«Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный. Я считаю, он должен остаться. Он стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило», - заявил Коломойский.