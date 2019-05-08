На Украине предложили отделить свою территорию от России ядерными минами

На Украине военный эксперт Игорь Козий предложил разместить на границе с Россией ядерные мины, которые будут служить заграждением. При этом мужчина отметил, что факт установки мин нужно держать в тайне, передаёт КП.

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«Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет – это держать в государственной тайне», - считает эксперт.

Козий также заявил, что Украина имеет возможность заниматься разработкой тактического ядерного оружия. При этом стратегическое ядерное вооружение Киев себе позволить не может, потому что стране негде проводить испытания.