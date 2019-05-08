На Украине предложили отделить свою территорию от России ядерными минами
8 мая 2019, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине военный эксперт Игорь Козий предложил разместить на границе с Россией ядерные мины, которые будут служить заграждением. При этом мужчина отметил, что факт установки мин нужно держать в тайне, передаёт КП.
«Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет – это держать в государственной тайне», - считает эксперт.
Козий также заявил, что Украина имеет возможность заниматься разработкой тактического ядерного оружия. При этом стратегическое ядерное вооружение Киев себе позволить не может, потому что стране негде проводить испытания.