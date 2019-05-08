Немецкий журналист: «США уже вовсе не союзники, а недруги»

В Германии журналист Даниэль Бресслер оценил последствия внезапно сорвавшейся встречи госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео с немецким канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

Помпео заявил об отмене визита за несколько часов до встречи, передаёт РИА Новости. Вместо поездки в Берлин американский госсекретарь отправился в Багдад. Бресслер назвал такой поступок не просто невежливым, а откровенно бесстыдным с точки зрения дипломатии.

«Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», - считает журналист.

Бресслер отметил, что при Трампе США склонны не к дипломатическому подходу, а к «грубой властной политике». «Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы», - заявил он.